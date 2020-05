Зеленский снял санкции с внучки Муссолини, которая наблюдала за «выборами Л-ДНР»

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым снимаются персональные санкции против ряда людей и компаний. Этим же указом Зеленский продлил санкции против российских социальных сетей.



Среди тех, кто теперь не находится под санкциями, — внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини — Алессандра Муссолини, которая была наблюдателем на «выборах Л-ДНР». Муссолини попала под украинские ограничительные меры в марте 2019 года. Ей запрещался въезд в Украину, блокировались ее активы. Также она не могла выводить капитал из Украины.



В 2014-2019 годах Муссолини была депутатом Европарламента в качестве активного сторонника Европейской народной партии, но в 2019 году она проиграла перевыборы и ушла из политики.



Также санкции сняли с россиянина, основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева. По данным «Украинских новостей», в рамках своих благотворительных акций Токарев сотрудничал с Вероникой Селегой, которая сейчас работает гендиректором директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента.



Кроме того, санкции сняты с российского бизнесмена Алексея Федорычева, которого украинские правоохранители объявили в розыск. Его подозревают в сговоре с экс-руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины для организации схемы по хищению зерна через подконтрольные предприятия. Федорычев является владельцев компании Fedcominvest — спонсора футбольного клуба «Монако».



Также санкции сняты с пяти украинок — членов «избирательных комиссий» «ДНР» и «ЛНР».



Так, из санкционного списка от 19 марта 2019 года № 82 исключаются:



• Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за «выборами ЛНР/ДНР»)

• Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на «выборах ЛНР/ДНР»)

• Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на «выборах ЛНР/ДНР»)

• Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома «выборах ЛНР/ДНР»)

• Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на «выборах ЛНР/ДНР»)

• Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на «выборах ЛНР/ДНР»)

• Алексей Федорычев (гражданин России)

• ООО «НПО Изолятор» (Славянск).



Из санкционного списка юрилических лиц от 2017 года исключаются:



• ООО «Сапран Украина» (Киев)

• ООО «Монт УА» (Киев)

• ООО «ГИСИНФО» (Винница)

• ООО «Парус-Спецпроект» (Киев)

• ООО «Парус-2» (Киев)

• ООО «Парус-Впровадження» (Киев)

• ООО «Парус-Мисто» (Киев)

• ООО «Парус-Прикарпатье» (Ивано-Франковск)

• ООО «Парус-Донбасс» (Краматорск)

• ООО «Центр информационных технологий «Парус-Единение» (Николаев)

• ООО «Южный Парус» (Одесса)

• ООО «Парус-Лев» (Львов).



Из списка физлиц от 21 июня 2018 года № 176 исключаются:



• Сергей Токарев (гражданин России)

• Карен Григорян (гражданин России)



Из списка юрлиц, введенного в действие указом № 176, исключаются:



•Rock Ranch Properties S.A. (Панама)

•Powerful Choice Tech Ltd (БВО)

• Global Games Ltd (Белиз)

• Novastar Group Ltd (Белиз)

• Gordon Solution Ltd (БВО)

• Hungarian silicones (Венгрия)

• ООО «Кремнийполимер» (Бровары)

• ООО «ТД Лакмар» (Киев)

• ООО «Корона-2000» (Киев)

• ООО «ФОСАГРО-Украина».