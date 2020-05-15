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Зеленский снял санкции с внучки Муссолини, которая наблюдала за «выборами Л-ДНР»

15 мая 2020, 13:37

Зеленский снял санкции с внучки Муссолини, которая наблюдала за «выборами Л-ДНР»

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым снимаются персональные санкции против ряда людей и компаний. Этим же указом Зеленский продлил санкции против российских социальных сетей.

Среди тех, кто теперь не находится под санкциями, — внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини — Алессандра Муссолини, которая была наблюдателем на «выборах Л-ДНР». Муссолини попала под украинские ограничительные меры в марте 2019 года. Ей запрещался въезд в Украину, блокировались ее активы. Также она не могла выводить капитал из Украины.

В 2014-2019 годах Муссолини была депутатом Европарламента в качестве активного сторонника Европейской народной партии, но в 2019 году она проиграла перевыборы и ушла из политики.

Также санкции сняли с россиянина, основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева. По данным «Украинских новостей», в рамках своих благотворительных акций Токарев сотрудничал с Вероникой Селегой, которая сейчас работает гендиректором директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента.

Кроме того, санкции сняты с российского бизнесмена Алексея Федорычева, которого украинские правоохранители объявили в розыск. Его подозревают в сговоре с экс-руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины для организации схемы по хищению зерна через подконтрольные предприятия. Федорычев является владельцев компании Fedcominvest — спонсора футбольного клуба «Монако».

Также санкции сняты с пяти украинок — членов «избирательных комиссий» «ДНР» и «ЛНР».

Так, из санкционного списка от 19 марта 2019 года № 82 исключаются:

• Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за «выборами ЛНР/ДНР»)
• Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на «выборах ЛНР/ДНР»)
• Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на «выборах ЛНР/ДНР»)
• Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома «выборах ЛНР/ДНР»)
• Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на «выборах ЛНР/ДНР»)
• Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на «выборах ЛНР/ДНР»)
• Алексей Федорычев (гражданин России)
• ООО «НПО Изолятор» (Славянск).

Из санкционного списка юрилических лиц от 2017 года исключаются:

• ООО «Сапран Украина» (Киев)
• ООО «Монт УА» (Киев)
• ООО «ГИСИНФО» (Винница)
• ООО «Парус-Спецпроект» (Киев)
• ООО «Парус-2» (Киев)
• ООО «Парус-Впровадження» (Киев)
• ООО «Парус-Мисто» (Киев)
• ООО «Парус-Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
• ООО «Парус-Донбасс» (Краматорск)
• ООО «Центр информационных технологий «Парус-Единение» (Николаев)
• ООО «Южный Парус» (Одесса)
• ООО «Парус-Лев» (Львов).

Из списка физлиц от 21 июня 2018 года № 176 исключаются:

• Сергей Токарев (гражданин России)
• Карен Григорян (гражданин России)

Из списка юрлиц, введенного в действие указом № 176, исключаются:

•Rock Ranch Properties S.A. (Панама)
•Powerful Choice Tech Ltd (БВО)
• Global Games Ltd (Белиз)
• Novastar Group Ltd (Белиз)
• Gordon Solution Ltd (БВО)
• Hungarian silicones (Венгрия)
• ООО «Кремнийполимер» (Бровары)
• ООО «ТД Лакмар» (Киев)
• ООО «Корона-2000» (Киев)
• ООО «ФОСАГРО-Украина».

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