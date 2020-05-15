Права переселенцев и жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей на доступ к правосудию ограничены судебным сбором и территориальной удаленностью судов. Об этом говорится в отчете коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе».



Несмотря на то, что суды получили право освобождать от уплаты судебного сбора заявителей по делам об установлении фактов рождения / смерти на временно оккупированной территории, некоторые учреждения по-разному толкуют эту норму.



«Часть судей отказывает в освобождении от уплаты судебного сбора, если факт рождения или смерти прямо не связан с вооруженным конфликтом. Например, судья Беловодского районного суда Луганской области обосновывал свои решения тем, что смерть "наступила вследствие заболевания, которое не связано с вооруженной агрессией". Следовательно, оснований для освобождения заявителя от уплаты судебного сбора за подачу заявления об установлении факта смерти лица по указанному нормой не усматривается», — говорится в отчете.



Правозащитники отмечают, что лишь отдельные судьи связывают с вооруженным конфликтом не факт рождения или смерти на временно оккупированных территориях, а саму необходимость установления таких фактов из-за войны.



Сегодня судебный сбор по таким делам составляет 420,40 гривен, а за подачу иска для восстановления выплаты пенсии или выплаты пенсии за прошедшее время — 840,80 гривен.



Кроме этого, доступ к правосудию переселенцам и жителям временно оккупированных территорий усложняет и большое расстояние между судами и месту жительства таких лиц.



«В отдельных случаях территориальная юрисдикция судов с неподконтрольной территории была передана судам в отдаленных районах и с плохой транспортной развязкой, а также судам, находящимся в других областях. Обращение к таким судов требует затрат средств, времени и усилий для поездки в суд и возвращение домой», — отмечают в организации.