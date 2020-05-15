В Офисе президента ожидают первый транш от МВФ в течение одной-двух недель

Украина ожидает получить первый транш кредита по новому соглашению с Международным валютным фондом в течение недели или двух. Об этом в комментарии агентству Reuters сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.



Она сказала, что принятие законопроекта и другие шаги являются «явным свидетельством того, что в Украине есть большая привязанность продолжать реформы».



В Кабмине ранее заявляли, что ожидают соглашения с МВФ на сумму 5 млрд, но Ковалив отметила, что «точные цифры и сроки выдачи кредитов будут определены на следующей неделе».



Представительница ОП считает, что инициатива обжаловать банковский законопроект в КСУ не будет препятствовать подписанию и вступлению закона в силу.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.