В Славянске в ДТП погиб человек, еще четверо пострадали

Неподалеку Славкурорт в результате столкновения автомобиля «Шкода» с пассажирским микроавтобусом водитель легковушки погиб на месте, четверо пассажиров получили телесные повреждения. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6:45. Автомобиль "Шкода" под управлением 28-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Рута"», — говорится в сообщении.



Пострадали также пассажир авто «Шкода», а трое пассажиров «Руты» получили легкие повреждения.



Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование.