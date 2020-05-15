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В Славянске в ДТП погиб человек, еще четверо пострадали

15 мая 2020, 15:42

В Славянске в ДТП погиб человек, еще четверо пострадали

Неподалеку Славкурорт в результате столкновения автомобиля «Шкода» с пассажирским микроавтобусом водитель легковушки погиб на месте, четверо пассажиров получили телесные повреждения. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6:45. Автомобиль "Шкода" под управлением 28-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Рута"», — говорится в сообщении.

Пострадали также пассажир авто «Шкода», а трое пассажиров «Руты» получили легкие повреждения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование.

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