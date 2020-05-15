В Луганске выпустили учебник по истории «ЛНР» с «древнейших времен»

В подконтрольном группировке «ЛНР» Луганске была представилена книга «История Луганской народной республики с древнейших времен и до наших дней». Об этом сообщает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Учебник местных авторов насчитывает около 500 страниц, сейчас существует сигнальный экземпляр. Ожидается, что в течение мая пособие будет напечатано тиражом в одну тысячу экземпляров и распределено между библиотеками школ и вузов на подконтрольной боевикам территории.



Книга делится на две части: с древнейших времен до 2014 года и новейшую историю при «ЛНР».

Фото: Вести Плюс Луганск / VK