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В ОБСЕ обеспокоены увеличением нарушений прекращения огня на Донбассе

15 мая 2020, 16:19

В ОБСЕ обеспокоены увеличением нарушений прекращения огня на Донбассе

В ОБСЕ обеспокоены развитием ситуации увеличением нарушений прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе. Об этом говорится в заявлении спецпредставительницы председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

«За последние три недели со времени нашей предыдущей встречи наблюдался всплеск нарушений прекращения огня. Число жертв среди гражданского населения, включая детей, также резко возросло, равно как и масштабы разрушения гражданской инфраструктуры и имущества», — говорится в заявлении.

Грау призвала подписантов Минских соглашений приложить все усилия для того, чтобы договориться и подтвердить всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня.

Она также подчеркнула, что недопустимо каким-либо образом ограничивать доступ СММ ОБСЕ.

По итогам переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 14 мая, представитель России Борис Грызлов заявил, что заявил ТКГ не приняла заявление о прекращении огня на Донбассе. А также сообщил о том, что украинская сторона отказалась от прямого диалога с представителями группировок «Л/ДНР».

При этом украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности, чтобы добиться соблюдения режима прекращения огня.

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