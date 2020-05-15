«ЛНР» отменила строгий режим самоизоляции в городах, где была вспышка COVID-19

Группировка «ЛНР» отменила строгий режим самоизоляции в Перевальске, Алчевске и Первомайске. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



В частности, в этих городах возобновлено движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования.



Как заявил главный санврач формирования Дмитрий Докашенко, очаг инфекции в указанных городах локализован.

С 13 мая группировка «ЛНР» отменила большую часть ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. В частности, в ОРЛО возобновлена работа общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов. Ограничения сохранены в Свердловске, Перевальске, Алчевске и Первомайске.



Группировка «ЛНР» признает коронавирус у 308 человек. Формирование не сообщало о новых заболевших с 11 мая, когда было зафиксировано 275 случаев болезни. Также группировка не отчитывается о количестве умерших вследствие COVID-19. Сообщалось только об одном умершем пациенте и одном враче из Первомайска.

