Украина ввела санкции в отношении 377 физлиц

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 377 человек сроком на 3 года. Решение предусмотрено соответствующим указом президента Владимира Зеленского, подписанного им 14 мая.



Под санкциями оказались преимущественно уроженцы Украины и РФ, а также несколько уроженцев Узбекистана, Казахстана, Грузии, проживающих в аннексированном Россией Крыму.



В частности, ограничения распространяются на сотрудницу «Автономной некоммерческой организации «Институт диаспоры и интеграции» («Институт стран СНГ») Валентину Гойденко, исполнительного директора «Международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" и председателя правления "АНО" Социологическая мастерская Задорин» Игоря Задорина, гендиректора «Всероссийского центра изучения общественного мнения» Валерия Федорова, основателя общественной организации «ТОР» Мариуполь Дениса Кузьменко, учредителя ООО «Корпорация Парус» Алексея Федоренко и одного из основателей компании «1C» Бориса Нуралиева.



Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, запрет участия в приватизации, аренде госимущества, аннулирования официальных визитов, лишение государственных наград Украины.