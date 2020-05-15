По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 15 мая коронавирус в Украине выявлен у 17 330 человек. Из них 4 473 пациентов выздоровели, 476 — умерли. За сутки зафиксировано 483 случая болезни, 20 человек скончались. Четыре новых случая зафиксировано на подконтрольной властям территории Донетчины. Общее число случаев составляет 121, в Луганской области — по-прежнему 42.



Группировка «ДНР» заявляет о 229 случаях коронавируса на подконтрольной боевикам территории Донецкой области. За минувшие сутки выявлено 15 новых пациентов. Как заявляют в формировании, все новые случаи коронавируса были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них два медицинских работника.



На фоне пандемии коронавируса подконтрольный группировке «ЛНР» город Ровеньки уже 10 дней остается без водоснабжения из-за порыва на магистральном водоводе. В группировке утверждают, что с 4 мая производится подвоз воды на территории города и прилегающих поселков.



В МинВОТ заявили, что «ЛНР» реорганизовывает городскую детскую больницу № 1 для приема лиц, контактировавших с больными коронавирусом в связи с переполненностью инфекционного отделения больницы Луганска № 15. Кроме этого, МинВОТ сообщает о всплеске заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы в подконтрольном «ДНР» Докучаевске.



«ЛНР» отменила строгий режим самоизоляции в Перевальске, Алчевске и Первомайске. Группировка признает коронавирус у 308 человек, при этом формирование не сообщало о новых заболевших с 11 мая.



Политика



Список переселенцев, которые будут участвовать в работе профильных подгрупп Трехсторонней контактной группы, составляется. Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава МинВОТ Алексей Резников.



Алексей Резников показал фотографию российского паспорта так называемого министра иностранных дел «ЛНР» Владислава Дейнего, который участвует в качестве представителя отдельных районов Луганской области на заседаниях Контактной группы.



Права человека



Коалиция «Справедливость ради мира на Донбассе» указывает на ограниченный доступ переселенцев и жителей оккупации к правосудию из-за судебного сбора и территориальной удаленности судов.



«ДНР» приговорила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима жителя Волновахи Виктора Уткина по обвинению в «шпионаже».



Общество



Международный комитет Красного креста направил почти 84 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольный украинским властям Донецк. В состав груза вошли продуктовые наборы и распылители.



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