Всемирный банк выделил Украине 135 млн долларов на медицину и борьбу с COVID-19

Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение на получение 135 млн долларов от Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



За счет средств будет дополнительно профинансирован проект «Улучшение здравоохранения на службе у людей». В частности, как отмечали ранее во Всемирном банке, за счет средств будет обновлено около 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, а также продолжена реформа здравоохранения.



Кроме этого, 35 млн долларов направят на меры по борьбе с COVID-19, сообщили в Национальной службе здоровья Украины.