«ДНР» сообщила о 246 случаях коронавируса

Группировка «ДНР» подтверждает 246 случаев коронавируса, из них 17 были выявлены за минувшие сутки. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Все новые случаи болезни были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них три медицинских работника.



При этом, как сообщается, 36 человек выздоровели. Умерли пять человек. На лечении остается 36 пациентов.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



При этом представители украинской власти неоднократно заявляли, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу.