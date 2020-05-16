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«ДНР» сообщила о 246 случаях коронавируса

16 мая 2020, 10:09

«ДНР» сообщила о 246 случаях коронавируса

Группировка «ДНР» подтверждает 246 случаев коронавируса, из них 17 были выявлены за минувшие сутки. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.

Все новые случаи болезни были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них три медицинских работника.

При этом, как сообщается, 36 человек выздоровели. Умерли пять человек. На лечении остается 36 пациентов.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.

При этом представители украинской власти неоднократно заявляли, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. 

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