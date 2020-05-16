Прокуратура расследует «национализацию» в ОРДО

Прокуратура Донетчины начала уголовное производство по факту «национализации» предприятий на подконтрольной боевикам территории области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В марте 2017 года группировка «ДНР» ввела «внешнее управление» на ряде предприятий и промышленных объектах, в связи с чем собственники лишены возможности распоряжаться имуществом.



Кроме этого, «ДНР» проводит обязательную регистрацию предприятий различной формы собственности в подконтрольных ей «налоговых органах»



В прокуратуре отмечают, что такие действия нарушают статьи 48, 52 дополнительного протокола к Женевским конвенциям.



Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

В марте 2017 года боевики «ДНР/ЛНР» «национализировали» все предприятия и объекты промышленности в подконтрольных им районах Донбасса как ответ на «экономическую блокаду», инициированную ветеранами АТО. На данный момент все крупнейшие промышленные предприятия находятся под управлением южноосетинской компании «Внешторгсервис», которую связывают с украинским беглым бизнесменом Сергеем Курченко.