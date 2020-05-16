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Возле патруля ОБСЕ взорвались боеприпасы во время мониторинга режима «тишины»

16 мая 2020, 14:53

Возле патруля ОБСЕ взорвались боеприпасы во время мониторинга режима «тишины»

Несколько взрывов произошло вблизи сотрудников СММ ОБСЕ во время мониторинга в подконтрольном боевикам Березовом Луганской области. Инцидент произошел 15 мая, сообщили в миссии.

Шесть сотрудников прибыли на окраину Березового для мониторинга соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонта на объекте водной инфраструктуре. Также миссия осуществляла объявленный полет беспилотника для уточнения сообщений о повреждениях в населенном пункте.

Когда БПЛА был на высоте 5 метров над землей, четверо членов патруля увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. За этим последовали 2 взрыва.

Наблюдатели укрылись в автомобилях, после чего переместились в другую часть Березового, где продолжили осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью.

 

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