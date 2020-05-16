Боевики выпустили 30 мин по позициям ООС: без потерь

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь по украинским позициям вблизи Новгородского и Новотроицкого. Вблизи Новгородского боевики выпустили 30 мин.



При обстрелах противник также использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.



«Наши военнослужащие для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства», — добавили в штабе.