В результате обстрелов боевиков на Донбассе ранен украинский военный

В зоне боевых действий на Донбассе утром 17 мая боевики из минометов 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки. Один военнослужащий получил ранение.



Об этом сообщили в штабе ООС.



Кроме того, за сутки 16 мая боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки, Лебединского и Новгородского. Открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Никто из украинских военных не пострадал.



В штабе добавили, что открывали огонь в ответ.