ЛГБТИК остаются уязвимыми перед дискриминацией и насилием в Украине, считают страны Запада

Послы и главы представительств ряда западных стран в Украине в своем совместном заявлении, приуроченному к Международному дню против гомофобии трансфобии и биофобии, отметили достижения страны в вопросах равенства и защиты основных прав человека.



«На протяжении последних лет Украина осуществила ряд реформ, чтобы обратиться к вопросам равенства и недопущения дискриминации, приняла законодательство и создала институции для защиты основных прав людей... украинские правоохранительные органы существенно улучшили свою способность защищать права украинских ЛГБТИК, их друзей, семьи, поддерживать равенства относительно их пользования правами человека», — говорится в заявлении.



Но в то же время подчеркивается, что ЛГБТИК-люди остаются уязвимыми перед дискриминацией и насилием. А эпидемия COVID-19 привела к существенному росту случаев угроз, преследований и насилия людей, находящихся в уязвимом положении.



«В здоровом демократическом обществе европейский и евроатлантический путь Украины включает в себя полноценную защиту и поддержку человеческого достоинства, равноправие в пользовании правами человека и равные возможности для каждого», — сказано в заявлении.



Также в нем призвали Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека и Стамбульскую конвенцию, что поможет защитить женщин и ЛГБТИК-людей.