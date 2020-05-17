Американская журналистка опровергла фейк «ЛНР» о ее изнасиловании солдатами ВСУ

Американская фотожурналистка Дженифер Блатти разоблачила фейк «ЛНР» о ее изнасиловании военнослужащими ВСУ.



Неправдивую информацию 16 мая распространила «народная милиция ЛНР». Сообщалось, что Дженнифер якобы «провела красочную фотосессию в лесном массиве Станично-Луганского района с военнослужащими разведроты 25 бригады ВСУ», после чего солдаты ее опоили, дождались потери сознания и изнасиловали. Также там уточнили, что «планируется инсценировка ее гибели в результате минометного обстрела или детонации минно-взрывного устройства» и призвали «не допустить гибель американской девушки».



Журналистка опровергла эту информацию своим постом на Facebook.



«Эта информация — абсолютная чушь... Я не посещала зону АТО уже несколько месяцев», — пишет Блатти.





