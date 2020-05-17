У еще одного работника ВСУ подтвердился диагноз COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.



Коронавирус подтвердился у работника ВСУ в Хмельницкой области, который лечится дома под наблюдением медиков. Состояние его здоровья удовлетворительное.



«По состоянию на 07:00 17 мая в Вооруженных силах Украины болеет 38 человек острой респираторной болезнью Covid-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 76 человек и 2 летальных случая», — говорится в сообщении.



На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 206 человек.



По состоянию на утро 17 мая в Украине зафиксировали 18 291 случай заболевания COVID-19. Из них 4 906 человек выздоровели и 514 летальных исходов.