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В Луганской области изъят схрон оружия и боеприпасов

17 мая 2020, 15:34

В Луганской области изъят схрон оружия и боеприпасов

В прифронтовой Камышевке Луганской области правоохранители во время обыска обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Обыск проводился по поручению следователя в соответствии с постановления суда в рамках уголовного производства.

Из дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса ручного противотанкового гранатомета (РПГ-22).

Установлено, что в доме проживает гражданин, который в 2014 году разместил у себя пособников боевиков.

По информации следствия, владелец дома пытался подзаработать на продаже средств диверсии.

Расследование продолжается.

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