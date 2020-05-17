В Луганской области изъят схрон оружия и боеприпасов

В прифронтовой Камышевке Луганской области правоохранители во время обыска обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.



Обыск проводился по поручению следователя в соответствии с постановления суда в рамках уголовного производства.



Из дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса ручного противотанкового гранатомета (РПГ-22).



Установлено, что в доме проживает гражданин, который в 2014 году разместил у себя пособников боевиков.



По информации следствия, владелец дома пытался подзаработать на продаже средств диверсии.



Расследование продолжается.