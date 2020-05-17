Вспышка COVID-19 в больнице «ДНР», арест фигуранта дела МН17 в Донецке и другие главные новости недели

«Новости Донбасса» рассказывают о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 11 — 17 мая.

Ситуация с распространением COVID-19



По состоянию на утро 17 мая в Украине зафиксирован 18 291 случай заболевания COVID-19. На подконтрольной властям территории Донетчины коронавирус подтвержден у 130 человек, на Луганщине — у 42-х. Официальные данные с оккупированных территорий отсутствуют.



Группировка «ДНР» признает 248 случаев коронавируса в отдельных районах Донецкой области. «ЛНР», в свою очередь, заявляет о 312 случаях COVID-19.



В МинВОТ заявили, что «ЛНР» реорганизовывает городскую детскую больницу № 1 для приема лиц, контактировавших с больными коронавирусом, в связи с переполненностью инфекционного отделения больницы Луганска № 15. Кроме этого, МинВОТ сообщает о всплеске заболевания COVID-19 среди медперсонала больницы в подконтрольном «ДНР» Докучаевске. Позже «ДНР» признала, что большинство отделений Докучаевской больницы закрыты на карантин из-за распространения COVID-19 среди медработников. При этом о смерти медсестры в формировании не сообщают.



Урегулирование конфликта



Переселенцы, которых Украина привлечет к работе рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы в качестве представителей неподконтрольных районов Донбасса, будут представлены на следующем заседании ТКГ в режиме видеоконференции, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



В ходе визита в Берлин 13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с советником канцлера Германии Яном Хеккером. Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин. Участники от украинской и французской сторон на встрече не присутствовали.



Глава МинВОТ Алексей Резников показал фотографию российского паспорта так называемого министра иностранных дел «ЛНР» Владислава Дейнего, который участвует в качестве представителя отдельных районов Луганской области на заседаниях Контактной группы.



Права человека



Коалиция «Справедливость ради мира на Донбассе» указывает на ограниченный доступ переселенцев и жителей оккупации к правосудию из-за судебного сбора и территориальной удаленности судов.



«ДНР» приговорила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима жителя Волновахи Виктора Уткина по обвинению в «шпионаже».



Общество



Русской службе Би-би-си стало известно, что в марте в Донецке был арестован Леонид Харченко — ключевой фигурант дела о крушении малайзийского «Боинга» МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году. Он — один из четырех обвиняемых по делу, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.



Международный комитет Красного креста в течение недели направил на неподконтрольные Киеву территории почти 160 тонн гуманитарной помощи. В состав груза вошли продуктовые наборы, товары медицинского назначения и распылители.



В 2020 году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма, расширился до 91 университета.



Боевые действия



С 11 по 17 мая в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и восемь — получили ранения.



Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение о ранении женщины и девочки вследствие обстрела неподконтрольной правительству Саханки Донецкой области 7 мая.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Киев не оставляет попыток решить конфликт на востоке Украины до конца года и предлагает Кремлю различные варианты // Зачем российские политики ездят в непризнанные «Л-ДНР» и упрашивают дончан не забывать Москву? // Закрытые театры, кино, музеи, нет концертов и фестивалей. Вирус повлиял не только на экономику, но и на культурную жизнь Донбасса. Когда все вернется?



«Донбасс Реалии»: Украина обнародовала видео боевой работы снайперов в Донбассе // Что на самом деле видит ОБСЕ на Донбассе? // Россия заставила боевиков закрыть шахты на Донбассе // Как Россия обрабатывает украинцев?



Подписывайтесь на рассылку: