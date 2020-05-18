Трое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрелов

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов: Авдеевка, Водяное, Славное, Невельское, Пески, Новоолександровка.



По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили не менее двух российских наемников на Донбассе.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, отмечает штаб. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.