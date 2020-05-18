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МИД: Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков

18 мая 2020, 09:32

МИД: Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков

Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью «Радио Свобода».

«Это не просто текст, это доказательства, это показания наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, которых российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, это вопрос компенсации, как материальной, так и морального характера», — заявил Енин.

Конкретной суммы компенсации, которую требует Украина, он не указал.

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию МИД должен подать документ до 24 мая. По словам Евгения Енина, Украина успевает это сделать.

Арбитражный суд сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

24 украинских моряка вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле 35 на 35.

В ноябре 2019 года РФ вернула Украине захваченные корабли. 

27 января 2020 года координатор группы адвокатов украинских военных Николай Полозов сообщил, что ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков.

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