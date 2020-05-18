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Резников увидел пренебрежение к «Л-ДНР» со стороны России

18 мая 2020, 12:07

Резников увидел пренебрежение к «Л-ДНР» со стороны России

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников подчеркивает, что группировки «ДНР» и ЛНР" не являются субъектами переговоров, что подтверждает и признает своим отношением к ним и Россия.

«Я вам скажу, они настолько не субъектны, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих "приглашенных" по названиям двух городов: говорят "Донецк" и "Луганск". Все. Хотя в самом Минском тексте написано "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей"», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Резников также рассказал, что во время разговоров с российскими представителями на переговорах в кулуарах неоднократно слышал от них выражение «наши подопечные». «То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный — там очевидно», — подчеркнул вице-премьер.

Украина намерена привлечь к работе в ТКГ вынужденных переселенцев с неподконтрольных районов Донбасса в качестве приглашенных представителей ОРДЛО. Так официальный Киев хочет разрушить монополию на представительство ОРДЛО со стороны членов «Л-ДНР», которую установила Москва. 

Ожидается, что переселенцы будут представлены на следующем заседании ТКГ.

Смотрите также:

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