Минздрав: Массовые мероприятия разрешат проводить одними из последних

Ограничения на массовые мероприятия будут сняты на последних этапах выхода из карантина и после стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



«Массовые мероприятия — это массовое скопление населения и есть самый большой риск передачи инфекционной болезни, которая передается капельным путем. Поэтому массовые мероприятия мы будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и после стабилизации эпидемической ситуации», — сказал Ляшко.



По его словам, смягчения на проведения таких мероприятий будет рассматриваться только в тех областях, которые будут отвечать эпидемиологическим показателям.



Среди них — заболеваемость на 100 000 населения за последние 7 дней, загруженность койко-фонда в той или иной области, количество тестирований за последние семь дней.



«Возможно еще будет рассматриваться коэффициент прироста — динамика роста или стабилизации количества новых случаев коронавирусной болезни», — сообщил Ляшко.

В Украине этим летом будет открыт пляжный сезон у морей и рек.