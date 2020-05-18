Зеленский поддержал запуск общественного транспорта при соблюдении норм безопасности

Президент Владимир Зеленский поддерживает намерение правительства запустить общественный транспорт при условии соблюдения норм безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Во время совещания по вопросам борьбы с коронавирусом премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина в Украине.



«Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное — помнить о безопасности», — отметил Зеленский.



При этом министр здравоохранения Максим Степанов указал, что сейчас ситуация в 8 регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно измениться в течение недели, считает глава Минздрава.



Очередной этап ослабления карантина в Украине запланирован на 22 мая.