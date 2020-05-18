За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ.



Один работник ВС Украины находится на лечений в Староконстантиновской ЦРБ. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Получает необходимое лечение. Трое военнослужащих (2 — Ровенская и 1 — Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.



Общее число инфицированных — 40 человек, из них выздоровели 78 человек, два летальных случая.



«Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе», — говорится в сообщении.



По состоянию на 18 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 616 случаев COVID-19. За сутки — 325 новых случаев.