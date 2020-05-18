Резников предложил участвовать в переговорах ТКГ депутатам из всех фракций

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников предлагает депутатам из всех фракций Верховной Рады поприсутствовать на заседаниях ТКГ. Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Резников отметил, что при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ указом президента Владимира Зеленского было делегировано право главе делегации и его первому заместителю привлекать к участию в делегации рабочих групп народных депутатов, экспертов и других лиц.



«И у нас обсуждалось, что мы будем привлекать депутатов всех фракций. И я приглашаю публично представителей той же фракции "Голос", которая активно высказывается по поводу Минского процесса. Естественно, с соблюдением конфиденциальности, определенных правил переговорного поведения», — указал вице-премьер.



По его мнению, депутаты после, например, обсуждения списков заявленных лиц на проведение взаимного освобождения могут встретиться и поговорить с женами и матерями тех, кто находится в тюрьмах Донецка или Луганска.



«Потом встречу в группе по безопасности, о количестве погибших, обстрелах. И я хочу потом посмотреть, вот они готовы перечеркнуть и не дать этого шанса, и взять на себя ответственность, глядя в глаза женам, матерям или нашим военным, сидящим в окопе. И публично расскажут об этом обществу», — добавил Резников.



Вице-премьер предлагает также всем тем, «кто придумал что-то лучше для прекращения войны на Донбассе», дать почитать этот план. «Только реальный план», — подчеркнул он.