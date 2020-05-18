На Донетчине во время карантина на 20% выросло число обращений из-за домашнего насилия

За период карантина в Донецкой области на 20% увеличилось число обращений с жалобами на домашнее насилие. Об этом во время брифинга сообщила начальница управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания ДонОГА Лилия Золкина.



«Это очень плохо, но такие случаи есть. Хотелось бы сказать, что все службы социальные, мобильные бригады, шелтеры работают. Работают в этом направлении и просветительско-профилактическое направление. Но обращения есть и мы сталкиваемся с этими проблемами», — отметила она.



Ранее в полиции Донецкой области обещали усилить мероприятия по борьбе с домашним насилием.