В Горловке двое местных жителей взорвали гранату

В подконтрольной группировке «ДНР» Горловке были задержаны двое местных жителей, которые взорвали осколочную гранату. Об этом сообщает пресс-служб «МВД ДНР».



«В результате неосторожного обращения с боеприпасами произошел подрыв гранаты. Мужчины получили осколочные ранения. В ходе обысков у обвиняемых были изъяты патроны различного калибра и несколько гранат РГД-5», — отмечается в сообщении.



В «МВД» добавили, что действия задержанных подпадают под санкции части 1 статьи 256 «уголовного кодекса ДНР» (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Им грозит до четырех лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей (около 30 тысяч гривен).



