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В Снежном — проблемы с вывозом мусора

18 мая 2020, 15:55

В Снежном — проблемы с вывозом мусора

В подконтрольном группировке «ДНР» городе Снежном не вывозят твердые бытовые отходы. Также есть задолженность по зарплате перед сотрудниками. Об этом в эфире сепаратистского телеканала TK «Юнион» заявила начальница так называемого «управления главы ДНР» Ольга Король.

По ее словам, контейнеры с мусором переполнены, имеются большие скопления на прилегающей к контейнерам территории.

Глава подконтрольной группировке «администрации» города Алексей Скворцов заявил, что главу предприятия, отвечающего за вывоз мусора планируют привлечь к ответственности.

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