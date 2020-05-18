В подконтрольном группировке «ДНР» городе Снежном не вывозят твердые бытовые отходы. Также есть задолженность по зарплате перед сотрудниками. Об этом в эфире сепаратистского телеканала TK «Юнион» заявила начальница так называемого «управления главы ДНР» Ольга Король.



По ее словам, контейнеры с мусором переполнены, имеются большие скопления на прилегающей к контейнерам территории.



Глава подконтрольной группировке «администрации» города Алексей Скворцов заявил, что главу предприятия, отвечающего за вывоз мусора планируют привлечь к ответственности.