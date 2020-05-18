«ДНР» закрыла супермаркет в Донецке из-за продажи игрушек с символикой ВСУ

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке был закрыт супермаркет детских товаров «Пластилин». Поводом послужила продажа игрушечной военной техникой с символикой Вооруженных сил Украины.



Об этом сообщает местный Telegram-канал «Охранитель».



Отмечается, что продажа игрушек велась «в нарушение множества законов ДНР». Сейчас в супермаркете работают «сотрудники МВД», магазин опечатан, товар без накладных изымается. Их вызвали туда представители организации «Народный контроль».



Также было опубликовано видео «контрольной закупки» в этом супермаркете игрушек.



Возобновит ли свою работу супермаркет, пока непонятно.



На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация, что в ряде торговых точек Донецка продаются игрушки с символикой украинской армии.