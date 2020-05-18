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Нардеп: СБУ будет расследовать дело о возможной госизмене Кучмы и Ермака на переговорах в Минске

18 мая 2020, 19:58

Нардеп: СБУ будет расследовать дело о возможной госизмене Кучмы и Ермака на переговорах в Минске

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту совершения государственной измены главой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины Леонидом Кучмой в Минске. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

«Главным следственным управлением СБ Украины 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены», - говорится в уведомлении СБУ.

Вятрович опубликовал фото ответа на депутатский запрос, однако в документе не указаны имена. По данным нардепа, речь идет о Ермаке и Кучме.

23 апреля суд удовлетворил жалобу Вятровича и обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой.

Речь идет о встрече ТКГ в Минске 11 марта 2020 года, на которой при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, и введения Консультативного совета, в состав которого должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

13 марта народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович обратился с письмом к председателю СБУ, в котором просит открыть уголовное производство по факту государственной измены, которую, якобы, совершили руководитель офиса президента Андрей Ермак и Леонид Кучма на переговорах ТКГ в Минске 11 марта.

СБУ и ДБР отказались регистрировать это производство.

23 апреля суд удовлетворил жалобу Владимира Вятровича, обязав Службу безопасности внести в ЕРДР сведения о возможной государственной измены Андрея Ермака и Леонида Кучмы. 

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Леонид Кучма Владимир Вятрович Андрей Ермак

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