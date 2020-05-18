Зеленский даст пресс-конференцию в среду

Президент Украины Владимир Зеленский готовится провести пресс-конференцию 20 мая. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники. Как пишет LB.ua, информацию подтвердили в Офисе президента.



Тема пресс-конференции пока не разглашается, кроме того, официально не объявлена аккредитация журналистов.



По данным издания НВ, из-за ситуации с коронавирусом в стране количество участников будет ограничено.

Владимир Зеленский не давал пресс-конференцию по случаю первого года на должности. Вместо этого Офис президента опубликовал фильм «Год президента Зеленского».



Тогда сообщалось, что глава государства не планирует давать пресс-конференцию до конца карантина, чтобы журналисты смогли задать вопросы вживую, а не через монитор компьютера.