По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 мая

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 18 мая в Украине выявлено 18 616 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 276 пациентов выздоровели, а 535 - умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. За сутки зафиксировано 325 случаев болезни, 21 человек умер, 160 пациентов выздоровели.



В Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случая заболевания. Об этом говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ. Общее количество инфицированных - 40 человек, из них выздоровели 78 человек, есть два летальных случая.



В Донецкой области с обеих сторон линии соприкосновения не было обнаружено новых случаев заболевания за 17 мая. К вечеру 18 мая стало известно о новом случае в Мариуполе.



Группировка «ЛНР» подтверждает 328 случаев заболевания COVID-19 в отдельных районах Луганщины. Отмечается, что было выписано 111 человек. Информацию о летальных случаях в «ЛНР» не обнародуют.



В Донецкой области - один из самых низких показателей количества проведенных лабораторных тестов за последние 7 дней. Об этом отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга. В департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации объяснили, почему так произошло. По словам начальника отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко, мощность двух лабораторий, которые есть в Донецкой области, не позволяют делать более 150 тестов в сутки. Эти лаборатории расположены в Мариуполе и Славянске. Вскоре ожидается открытие второй лаборатории в Мариуполе.



Политика



Консультативный совет с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы не был создан из-за того, что не удалось достигнуть консенсуса со всеми участниками «нормандского формата». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников считает, что в международных судах по делу о Донбассе российское гражданство членов «Л-ДНР» будет иметь существенное значение.



Права человека



Один из бывших руководителей боевиков «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что на нем частично лежит ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, которое произошло в апреле 2014 года. Гиркин признался, что приказал расстрелять двоих украинских активистов, тела которых нашли вместе с телом убитого депутата.



Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил медработника одной из больниц Донецка к 13 годам колонии по обвинению в «шпионаже».



Общество



В Горловке задержаны двое местных жителей, которые взорвали осколочную гранату.



В Снежном не вывозят твердые бытовые отходы. Также есть задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятия, отвечающего за вывоз мусора.



В Донецке закрыт супермаркет детских товаров «Пластилин». Поводом послужила продажа игрушечной военной техникой с символикой Вооруженных сил Украины.



Более 200 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) получили российское гражданство в упрощенном порядке, заявляют в группировке «ДНР».



Экономика



В министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий подсчитали, что ежегодно Россия тратит на содержание оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей около 5 миллиардов долларов.



Боевые действия



КПВВ «Майорское» попал под обстрел 17 мая — поврежден баллон пневмокаркасного модуля пункта оказания помощи.