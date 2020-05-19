Штаб ООС рассказал о новых обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что потерь с украинской стороны нет.



По данным штаба боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Уточняется, что обстрелам подверглись позиции у Тарамчука, Красногоровки, Широкино, Новотошковского, Новолуганского, Луганского, Пивденного, Новоалександровки.



Украинские военные открывали огонь в ответ.



По данным украинской разведки, 18 мая военнослужащие ООС уничтожили одного российского наёмника.

С начала текущих суток в районе у Орехового был зафиксирован огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Украинские позиции у Новотошковского были обстреляны из минометов 120-го калибра. Украинская сторона открыла огонь в ответ, применив «дежурные огневые средства».