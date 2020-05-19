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Штаб ООС рассказал о новых обстрелах на Донбассе

19 мая 2020, 08:17

Штаб ООС рассказал о новых обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что потерь с украинской стороны нет.

По данным штаба боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Уточняется, что обстрелам подверглись позиции у Тарамчука, Красногоровки, Широкино, Новотошковского, Новолуганского, Луганского, Пивденного, Новоалександровки.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

По данным украинской разведки, 18 мая военнослужащие ООС уничтожили одного российского наёмника.
С начала текущих суток в районе у Орехового был зафиксирован огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Украинские позиции у Новотошковского были обстреляны из минометов 120-го калибра. Украинская сторона открыла огонь в ответ, применив «дежурные огневые средства».

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