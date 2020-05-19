Кабмин планирует с 25 мая разрешить работу метро, общественного и пригородного транспорта

Правительство готово разрешить работу детских садов, общественного городского и пригородного транспорта, гостиниц, метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Мы, как и обещали, переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований. Мы также откроем отели, кроме хостелов. Работу гостиниц разрешим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах, то есть мы откроем возможность проведения службы с расчетом один человек на 10 квадратных метров, которые могут находиться в религиозных сооружениях», — сказал он.



По его словам, данные решения уже согласованы с Офисом президента и членами Кабинета министров и будут приняты на заседании в среду.

Карантин в Украине действует с 12 марта в связи с распространением коронавируса. С 18 марта в стране были остановлены пассажирские перевозки между городами и регионами.



С 11 мая в стране были ослаблены некоторые карантинные ограниения.