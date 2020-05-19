Наблюдатели ОБСЕ видели разрушенный в ходе обстрела дом на Луганщине

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали разрушенный в ходе обстрела дом в селе Березовское на неподконтрольной части Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Установить направление огня и тип примененного вооружения миссия не смогла.



Кроме этого, на заднем дворе этого дома СММ впервые зафиксировала не менее 5 воронок, по оценке, возникших в результате разрывов 120-мм минометных мин.



Отмечается, что разрушения не были зафиксированы по данным наблюдения от 25 февраля 2020 года.



«Во время приземления БПЛА, члены патруля Миссии видели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. Вскоре после этого они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–100 м над землей», — говорится в отчете.