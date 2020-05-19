Рада разблокировала подписание «антиколомойского» закона о банках

Верховная Рада не поддержала два проекта постановлений об отмене голосования за законопроект о банковской деятельности, чем разблокировала его подписание спикером и президентом.



Проекты постановлений были предложены народными депутатами Александром Дубинским фракция («Слуга народа») и Антоном Поляковым (внефракционный).



За проект первого постановления проголосовало 78 депутатов, а за второй — 74.



Согласно регламенту работы Рады, спикер парламента не может подписать законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят и не отклонят проекты постановлений об отмене результатов голосования.

Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект о банковской деятельности, необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом.



Документ, в частности, устанавливает невозможность возвращения национализированных банков их бывшим владельцам. Законопроект называют «антиколомойским», так как он сделает невозможным возвращение ПриватБанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.



