ООС: Боевики устанавливают видеонаблюдение на Луганщине

В районе оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское на Луганщине боевики устанавливали технические средства видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Установку оборудования представители сил ООС зафиксировали во время ремонта электросети — украинской стороной через СММ ОБСЕ были предоставлены гарантии безопасности для выполнения данных работ.



Отмечается, что работы проводились под наблюдением и руководством трех вооруженных представителей боевиков.



«Такие действия захватчиков дискредитируют сам процесс предоставления гарантий безопасности с целью проведения ремонтно-восстановительных работ», — отметили в штабе.