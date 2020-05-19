СБУ ищет в интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным доказательства против России

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Государственной думы России Натальей Поклонской и бывшим «министром обороны» группировки «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) рассматриваются как возможные дополнительные доказательства агрессии РФ против Украины, в то же время были инициативой самого Гордона.



Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.



«Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны», — отметили в спецслужбе.

Почти четырехчасовое интервью с Гиркиным вышло на YouTube-канале Гордона в понедельник вечером. Интервью с Поклонской — неделей ранее.



После интервью с Гиркиным представители националистических и ветеранских организаций устроили пикет под офисом Гордона. Участники разрисовали фасад и кидали яйца в здание.



Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им при содействии украинских спецслужб, а флэш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об агрессии России в Крыму и на Донбассе.