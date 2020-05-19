«ЛНР» отменила итоговые экзамены для старших классов из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса так называемое «минобразования» при группировке «ЛНР» отменило проведение государственных итоговых экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Отмечается, что итоговая государственная аттестация будет проведена по итоговым оценкам, которые выставлены учащимся за год.



Из-за коронавируса учебные учреждения подконтрольной группировке «ЛНР» территории были переведены на дистанционный режим обучения, также был сокращен учебный год для школьников.