«ДНР» отменила ряд экономических льгот, которые ввела из-за коронавируса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил действие своего «указа» от 10 апреля, предусматривавшего ряд экономических льгот на период «режима повышенной готовности» из-за коронавируса.



Соответствующий «указ» опубликован на сайте Пушилина.



Отмененный «указ» о льготах распространялся, в частности, на юрлица и ФЛП — собственников земельного участка, пая или землепользователей, деятельность которых приостановлена в связи с «режимом повышенной готовности». Для них устанавливалась нулевая ставка «земельного налога» и «налогообложения» арендной платы за землю.



В числе прочего, устанавливалась арендная плата в размере 2 рублей в месяц для арендаторов государственного имущества и муниципального имущества, недвижимого имущества частной формы собственности, а также недвижимого имущества, переданного в аренду госпредприятиями.

Так называемый режим повышенной готовности «ДНР» ввела с 14 марта в связи с коронавирусом. Впоследствии рядом «указов» Пушилина список мер и ограничений дополнялся. 13 мая некоторые ограничения были смягчены.