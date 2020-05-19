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Суд объяснил, почему отменил арест экс-министра времен Януковича

19 мая 2020, 15:26

Суд объяснил, почему отменил арест экс-министра времен Януковича

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разъяснил, почему отменил заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Как следует из публикации на сайте ВАКС, суд пришел к выводу, что прокуратура не предоставила доказательств объявления Клименко в международный розыск.

В суде пояснили, что по закону арест человека в его отсутствие возможен, если он имеет статус подозреваемого и находится в международном розыске. Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС пришла к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что Клименко в уголовном производстве считается объявленным в розыск.

«В рамках уголовного производства прокурор военной прокуратуры действительно принял процессуальное решение в форме постановления, которым в порядке статьи 281 УПК объявил международный розыск подозреваемого. Однако, сторона обвинения не приобщила никаких доказательств, свидетельствующих о совершении органом досудебного расследования любых действий, направленных на реализацию соответствующего постановления [внесение в ЕРДР и запрос в Интерпол]», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обвинение может повторно обратиться с ходатайством к судье после устранения недостатков. Досудебное расследование дела Клименко продолжается.

Решение об отмене заочного ареста Клименко ВАКС принял 13 мая.

Бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко подозревают в создании и участии в преступной организации, отмывании крупных сумм денег в 2011-2017 годах, полученных преступным путем во время президентства Виктора Януковича. В производстве фигурируют еще четверо подозреваемых.

По данным Генпрокуратуры, в отношении Клименко возбуждено несколько производств. В частности, по данным следствия, в течение 2012—2013 годов он завладел 3,1 миллиарда гривен бюджетных средств через незаконное возмещение НДС на счета трех фиктивных фирм. По этому делу Печерский районный суд Киева в августе 2019 года заочно взял экс-министра под стражу.

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ВАКС

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