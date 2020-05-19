Боевику «ДНР» заочно объявили о подозрении в похищении прокурора

Одному из руководителей незаконных вооруженных формирований «ДНР» заочно сообщено о подозрении в лишении свободы работника Славянской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.



«2 июня 2014 года по приказу 44-летнего руководителя террористической организации "ДНР", которая контролируется Вооруженными силами РФ, неустановленными следствием лицами незаконно задержан работник Славянской межрайонной прокуратуры», — говорится в сообщении.



По данным следствия, прокурора удерживали в различных административных зданиях захваченного города на протяжении двух недель.



Досудебное расследование продолжается.