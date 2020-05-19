СБУ: Среди снайперов, причастных к гибели украинского военнослужащего, — россиянин

В составе снайперской группы, причастной к обстрелу позиций подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганщине 27 февраля, был представитель российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В результате обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один — получил ранения.



«Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНР", среди них — представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных», — говорится в сообщении.



Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека). Продолжаются следственные действия.