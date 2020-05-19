В Великобритании от COVID-19 скончалась украинка

Гражданка Украины, инфицированная COVID-19, умерла в Великобритании. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии «Интерфакс-Украина».



«19.05.2020 посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17.05.2020 в г. Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 г. р., инфицированной коронавирусом. Посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов и решению вопроса репатриации тела», — сказал он агентству во вторник.



Погорельцев заверил, что дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Великобритании.

По состоянию на утро 19 мая коронавирус в Украине выявлен у 18 876 человек. Из них 5 632 пациентов выздоровели, 548 — умерли. За сутки зафиксировано 260 случаев болезни.