Коломойского подозревают в отмывании миллионов долларов в США

Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на BuzzFeed News.



Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало деньги из ПриватБанка через лабиринт оффшорных компаний в США, согласно двум источникам издания, знакомыми с расследованием.



Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.



Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.



Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.



На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.



Коломойский сообщил изданию, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.



Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером ПриватБанка, заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, и что недвижимость в США была куплена из законных средств.



В связи с продолжающимся расследованием большого жюри федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.



BuzzFeed напоминает, что расследование украинским регулятором выявило дефицит в бухгалтерских книгах ПриватБанка на $5,5 млрд, и они назвали это «масштабным и скоординированным мошенничеством», в котором участвовали основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.



Если большое жюри признает Коломойского виновным, Украина должна будут выдать его Соединенным Штатам.