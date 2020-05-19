Минкульт: Кинотеатры ориентировочно заработают в июле

Кабинет министров планирует разрешить работать всей культурной сфере, включая кинотеатры и концерты, на последнем этапе снятия карантина. Предварительной датой рассматривают 1 июля, сообщила врио министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко в комментарии hromadske.



«В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений — ред.), Но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависят от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве», — рассказала она.



По ее словам, нормальная работа культурных институтов может начаться только в случае снятия полных ограничений на проведение массовых мероприятий.

Правительство намерено разрешить работу общественного городского и пригородного транспорта с 22 мая, а работу детских садов и метрополитена с 25 мая.



С 22 мая в Украине будет введен адаптивный карантин. Если эпидемическая ситуация будет соответствовать определенным критериям — последний этап смягчения карантина начнется 21 июня.