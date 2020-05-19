СМИ узнало, когда Ермак и Кулеба поедут в Берлин на переговоры по Донбассу

Официальный визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Андрея Ермака в Берлин запланирован на 2 июня. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники.



Ожидается, что Кулеба встретится с главой МИД Германии Хайко Маасом и советником канцлера Яном Гекером.



Основная тематика визита — урегулирование ситуации на Донбассе, изменение состава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и оживление ее работы.

Ранее Ермак сообщил, что во время его визита с главой МИД Дмитрием Кулебой в Берлин будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.



13 мая в Берлине состоялась встреча замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака с советником канцлера Германии Яном Хеккером. Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин. Участники от украинской и французской сторон на встрече не присутствовали.