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Штаб ООС насчитал 10 обстрелов со стороны боевиков

20 мая 2020, 08:16

Штаб ООС насчитал 10 обстрелов со стороны боевиков

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. При этом потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что огонь велся по позициям военных у Богдановки, Красногоровки, Тарамчука, Водяного, Новотошковского, Крымского, Орехово. Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

При этом подчеркивается, что военные открывали ответный огонь. По данным украинской разведки, 19 мая военные ООС ранили трех боевиков.

С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала огонь из 120 мм минометов недалеко Красногоровки и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки. 

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